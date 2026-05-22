Desde Argentina aseguran que Boca puso condiciones para un eventual retorno de "La Joya" a nuestro país.

El mercado de fichajes de mitad de temporada todavía no abre oficialmente en Chile, pero los rumores ya comienzan a sacudir a Colo Colo. Esta vez, el nombre que vuelve a instalarse en la órbita alba es uno conocido: Carlos Palacios, quien no atraviesa su mejor momento en Boca Juniors y podría convertirse en una opción para reforzar al Cacique en la segunda rueda.

Según informó TyC Sports, desde Argentina aseguran que el Popular estaría interesado en traer de regreso al atacante, quien dejó una gran imagen durante su paso por Macul antes de partir al cuadro xeneize a comienzos de 2025.

Eso sí, desde Boca fueron claros respecto a una eventual negociación. El citado medio sostuvo que no existe una propuesta formal, aunque advirtieron que un posible retorno no sería sencillo.

“Si bien no hubo un llamado oficial a las oficinas de Brandsen 805, lo cierto es que en el país trasandino aseguran que el Cacique buscará repatriar al futbolista que brilló con su camiseta”, señalaron.

Boca Juniors pone una condición para dejar salir a Carlos Palacios

El gran obstáculo sería económico. Desde Argentina aseguran que Boca no contempla una salida a préstamo, por lo que cualquier club interesado deberá presentar una oferta definitiva por el pase del jugador.

“Desde el club argentino fueron claros: si llaman, deberán presentar una oferta de compra, dado que un préstamo no está sobre la mesa”, detalló TyC Sports.

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Aseguran que Carlos Palacios podría regresar a Colo Colo

Además, remarcan que Boca desembolsó cerca de cinco millones de dólares para fichar a Palacios desde Colo Colo en enero pasado, cifra que hace poco probable una venta por un monto inferior. “Parece difícil que Boca quiera desprenderse del jugador por una cifra menor a esa”, agregaron.

¿Necesita Colo Colo el regreso de Carlos Palacios?

La posibilidad abre inevitablemente el debate. Colo Colo podría buscar variantes ofensivas para afrontar la segunda rueda, especialmente considerando la exigencia de pelear el título y competir en distintos frentes. En ese escenario, el regreso de un futbolista con pasado exitoso en el club aparece como una alternativa tentadora.

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Sin embargo, por ahora todo parece estar más cerca de un sondeo que de una negociación concreta. La gran incógnita es si Blanco y Negro estaría dispuesto a realizar una inversión millonaria por un jugador que salió hace apenas meses.

Lo cierto es que, mientras el mercado invernal se acerca, el nombre de Carlos Palacios vuelve a rondar el Estadio Monumental. Y la pregunta empieza a instalarse entre los hinchas: ¿debería Colo Colo hacer el esfuerzo para traer de vuelta a la Joya?

DATOS CLAVE

Colo Colo está interesado en repatriar al atacante Carlos Palacios para la segunda rueda.

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El medio TyC Sports informó que Boca Juniors no aceptará préstamos por el jugador.