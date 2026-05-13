La gran noticia que recibe Carlos Palacios en Boca Juniors tras más de cinco meses fuera de las canchas

El mediocampista Carlos Palacios por fin comienza a dejar atrás uno de los momentos más complejos desde su llegada a Boca Juniors, pues el chileno estuvo cinco meses alejado de las canchas debido a problemas físicos en su rodilla derecha.
La ausencia del ex Colo Colo se hizo sentir en el Xeneize, especialmente considerando que Boca afrontó una exigente temporada entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.
Por lo mismo, al otro lado de la Cordillera existía expectación por conocer cuándo el futbolista de 25 años podría volver a estar disponible.
El último partido de Palacios en Boca fue el pasado 7 de diciembre de 2025 ante Racing | FOTO: Boca Juniors
Carlos Palacios recibe el alta médica en Boca Juniors
Y ahora, finalmente, llegaron buenas noticias para “La Joya”. ¿Qué pasó? El formado en Unión Española logró superar sus complicaciones físicas y volvió a integrarse con normalidad a los trabajos del primer equipo.
Incluso, este martes entrenó a la par de sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Claudio Úbeda, recibiendo además el alta médica necesaria para regresar oficialmente a la competencia.
De esta manera, Palacios vuelve a convertirse en una alternativa para los compromisos ante Cruzeiro y Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores.
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Ahora, habrá que ver cuándo Úbeda decide darle minutos al volante nacional, quien buscará recuperar terreno y transformarse en una pieza importante para el conjunto azul y oro en lo que resta de temporada.
En resumen…
- Carlos Palacios recibió una gran noticia en Boca Juniors tras pasar cinco meses fuera de las canchas por lesión. El chileno superó sus problemas físicos, volvió a entrenar con normalidad junto al plantel y quedó disponible para reaparecer en los próximos partidos del cuadro xeneize por Copa Libertadores.