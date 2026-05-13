La gran noticia que recibe Carlos Palacios en Boca Juniors tras más de cinco meses fuera de las canchas

Tras varios meses marcados por la incertidumbre, Carlos Palacios vuelve a ilusionarse con recuperar protagonismo en el cuadro xeneize.

El mediocampista Carlos Palacios por fin comienza a dejar atrás uno de los momentos más complejos desde su llegada a Boca Juniors, pues el chileno estuvo cinco meses alejado de las canchas debido a problemas físicos en su rodilla derecha.

La ausencia del ex Colo Colo se hizo sentir en el Xeneize, especialmente considerando que Boca afrontó una exigente temporada entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Por lo mismo, al otro lado de la Cordillera existía expectación por conocer cuándo el futbolista de 25 años podría volver a estar disponible.

El último partido de Palacios en Boca fue el pasado 7 de diciembre de 2025 ante Racing | FOTO: Boca Juniors

Carlos Palacios recibe el alta médica en Boca Juniors

Y ahora, finalmente, llegaron buenas noticias para “La Joya”. ¿Qué pasó? El formado en Unión Española logró superar sus complicaciones físicas y volvió a integrarse con normalidad a los trabajos del primer equipo.

Incluso, este martes entrenó a la par de sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Claudio Úbeda, recibiendo además el alta médica necesaria para regresar oficialmente a la competencia.

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De esta manera, Palacios vuelve a convertirse en una alternativa para los compromisos ante Cruzeiro y Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores.

Ahora, habrá que ver cuándo Úbeda decide darle minutos al volante nacional, quien buscará recuperar terreno y transformarse en una pieza importante para el conjunto azul y oro en lo que resta de temporada.

En resumen…

Carlos Palacios recibió una gran noticia en Boca Juniors tras pasar cinco meses fuera de las canchas por lesión. El chileno superó sus problemas físicos, volvió a entrenar con normalidad junto al plantel y quedó disponible para reaparecer en los próximos partidos del cuadro xeneize por Copa Libertadores.