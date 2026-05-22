El King fue consultado por la turbulenta semana que ha tenido previo al clásico que jugará con Colo Colo ante Universidad Católica.

Este viernes hubo conferencia de capitanes y de entrenadores en la sede de la ANFP en Quilín, en la previa del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Por el lado de los albos, asistieron Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Obviamente el más solicitado por los periodistas presentes fue el King, quien viene de una semana bastante turbulenta por polémicas fuera de la cancha, incluso hasta una acusación de robo que tuvo que resolver.

Los dichos de Arturo Vidal

Respecto a aquello, el volante que hoy cumplió 39 años indicó que pese a todo lo sucedido, está firme de cara al partido del domingo.

“Si lo miras de afuera, semana no muy buena, pero como yo estoy acostumbrado, llevo más de 20 años jugando profesionalmente, me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco”, comenzó respondiendo.

“Estoy súper concentrado, estoy muy feliz, porque siempre que pasan estas cosas el cariño crece, mi confianza crece mucho más. Así que estoy al cien, estoy muy concentrado en lo que es el domingo”, agregó.

Es más, el bicampeón de América indicó que hasta le provocan risas estas situaciones que se roban toda la atención mediática.

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“Estoy tan acostumbrado que yo me río, de verdad que me río de esas cosas, sé donde estoy. Estoy jugando más en Chile, cuando estaba afuera me atacaban, imagínate ahora que estoy acá. Y como Colo Colo está bien, pocas veces es noticia cuando está bien”, lanzó.

“Estoy muy concentrado, espero el domingo ganar, hacer un buen partido y seguir disfrutando de la vida”, completó el ex Barcelona.

Arturo Vidal en la conferencia de capitanes. (Foto: Captura)

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico?

Colo Colo visitará a Universidad Católica el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.