¿Qué necesita Universidad Católica para avanzar a octavos de final de Copa Libertadores?

La UC definirá su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental en la última fecha de la fase de grupos.

Universidad Católica aumentó sus posibilidades de avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores. El conjunto precordillerano venció 2-0 a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena.

Tras una intensa búsqueda del gol por parte del equipo de Las Condes, fue Fernando Zampedri el encargado de anotar los dos tantos del triunfo en los minutos 76 y 84.

De esta manera, la UC quedó en la primera posición del grupo D con 10 puntos y aseguró los play-offs de Copa Sudamericana. Por su parte, el cuadro ecuatoriano quedó eliminado del certamen internacional con tres unidades.

¿Qué necesita Universidad Católica para acceder a la siguiente ronda de Copa Libertadores? En su visita a Boca Juniors, debe empatar o ganar. Con tan solo una paridad, alcanzaría las 11 unidades y aseguraría los boletos.

Y en caso de perder, la escuadra de San Carlos de Apoquindo debe esperar que Cruzeiro no le gane en calidad de local a Barcelona de Guayaquil: un empate en Belo Horizonte también clasificaría a la UC.

Universidad Católica venció a Barcelona por Copa Libertadores. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega Universidad Católica vs. Boca Juniors?

El último duelo de la UC en la fase de grupos de Copa Libertadores será el jueves 28 de mayo. Se jugará desde las 20:30 horas en La Bombonera.

La tabla de posiciones de la UC en Copa Libertadores

# Equipo PTS J G E P GF GC DG 1 U. Católica 10 5 3 1 1 7 4 +3 2 Cruzeiro 8 5 2 2 1 4 3 +1 3 Boca Jrs. 7 5 2 1 2 6 4 +2 4 Barcelona SC 3 5 1 0 4 2 8 -6

En síntesis:

Universidad Católica venció 2-0 a Barcelona de Guayaquil con goles de Fernando Zampedri .

venció 2-0 a Barcelona de Guayaquil con goles de . El conjunto de Las Condes quedó líder del grupo D con 10 puntos del certamen.

del certamen. La UC requiere un triunfo o un empate ante Boca Juniors para clasificar a octavos.