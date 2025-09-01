Este domingo Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, en un Superclásico que no estuvo exento de polémicas, dentro y fuera de la cancha.

Esto porque el partido no se suspendió pese al fallecimiento de un hincha que cayó del techo del recinto deportivo, y la gente de la U reclamó por las decisiones del árbitro Cristián Garay, quienes terminaron con un jugador menos por la expulsión de Franco Calderón a los 31 minutos.

Quien salió a hablar en el cuadro visitante fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, que denunció públicamente que estaba el rumor que el partido no iba a terminar si es que el elenco estudiantil estaba arriba en el marcador.

“Cuando llegamos acá, lo comentábamos, incluso con la gente de la ANFP. Estaba el rumor de que si la U iba ganando el partido, no iba a terminar. Y realmente eso condiciona el arbitraje”, lanzó Clark en zona mixta.

La respuesta de Aníbal Mosa a Michael Clark

Estas palabras obviamente no cayeron nada bien en el Cacique. Y desde la vereda del frente, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió a reponder en su fiel estilo.

“No, nada, yo creo que el partido se dio de buena manera. Nosotros cuando hemos perdido los clásicos nos hemos ido calladitos, hemos reconocido la derrota”, comenzó diciendo ante los medios.

“Porque en los equipos se gana o se pierde. Cuando se gana, bueno, es porque un equipo jugó mejor que el otro. Y cuando uno pierde es porque el otro jugó mejor que nosotros. Así que nada, no tengo nada que decir respecto a esas declaraciones”, completó el puertomontino.