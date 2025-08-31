El presidente de Azul Azul, Michael Clark, no escondió su molestia tras la derrota de Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo. El máximo dirigente de la U disparó contra el juez Cristian Garay, a quien lo calificó de miedoso en sus decisiones.

Clark lamentó que, pese a sentirse superiores gran parte del partido, la expulsión condicionó completamente el trámite del Superclásico. “Nunca es lindo perder y menos acá. Mientras fuimos once contra once fuimos muy superiores, e incluso cuando quedamos con uno menos seguimos jugando mejor. Sin embargo, el resultado pasó por el arbitraje”, expresó.

La furia de Michael Clark: “El año pasado fue lo mismo”

El timonel azul calificó el arbitraje de Garay como “muy malo”, y aseguró que “vi un árbitro con temor, con miedo arbitrando acá… Ese codazo de Correa a Zaldivia mata el partido. Y no me queda duda que si ese codazo hubiese sido al revés, hubiese sido de Di Yorio a uno de sus centrales, hubiera sido roja”.

“Y la verdad es que da mucho coraje, da mucho coraje porque uno, cuando llegamos acá, lo comentábamos, incluso con la gente de la ANFP. Estaba el rumor de que si la U iba ganando el partido, no iba a terminar. Y realmente eso condiciona el arbitraje”, lanzó.

Luego ahondó en su acusación: “Lo digo muy responsablemente, el año pasado fue lo mismo hubo un codazo a los pocos minutos de Falcón a Fabián Hormazábal y no pasó nada. Esta vez pasa lo mismo. La verdad es que uno cuando viene acá no sé si el medio tiene temor, tiene miedo, pero pasan cosas que en otras canchas no pasan”.

En otro punto, Clark puso en duda la asignación de Cristián Garay por segunda vez en un clásico tras su arbitraje en el duelo entre los albos y Universidad Católica. “Garay arbitró hace una semana atrás ¿Cómo puede ser que el mismo árbitro arbitra dos partidos seguidos? Lo hicimos apenas un minuto, y hoy día esto, entonces, es penca porque yo creo que de verdad el resultado, y no es excusa pero ha sido mucho el arbitraje”.

Michael Clark lanzó duras críticas tras el Superclásico (Photosport).

Crítica al Gobierno por la muerte del hincha de Colo Colo

El presidente de Azul Azul también fue consultado por la muerte del hincha de Colo Colo, quien perdió la vida en la previa del Superclásico tras caer de un techo del estadio Monumental.

“Le planteé a la autoridad y a Carabineros que debió suspenderse el juego, porque lo que veo acá es una deshumanización de la industria… No puede ser que haya un muerto en el medio tiempo y que siga el show como si no pasara nada, con activaciones, celebraciones. Se acaba el partido, nos enrostran que nos ganaron, pero se murió un hijo, hermano, familiar de alguien y parece que no le importa a nadie“, lanzó el dirigente azul.

Finalmente también lanzó una dura crítica a las autoridades. “En este estadio han muerto tres personas y no pasa nada. La autoridad política se equivocó, porque tiene las atribuciones para suspender y no se hizo. No es excusa, pero se debió haber hecho”, cerró.