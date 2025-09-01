El domingo Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, en lo que era una verdadera fiesta para los albos en el Estadio Monumental.

El Cacique ganó su primer clásico del año, cortó una racha negativa de seis partidos y festejó con las 40 mil personas que llegaron a La Ruca. Pero las celebraciones se vieron empañadas por el fallecimiento de un hincha que cayó desde los techos en el sector suroriente del recinto deportivo, quien fue trasladado hasta el Hospital de La Florida donde se constató su muerte.

Pese a aquello, el partido continuó adelante por decisión de las autoridades presentes en Macul, mientras que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, salió a defender el cuestionado reducto.

Tras la victoria del cuadro popular, el timonel albo salió a atender a los medios de comunicación en zona mixta, donde partió lamentando lo sucedido.

“Muy lamentable lo que ocurrió, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos desde hace mucho tiempo para poder tener tranqulidad en el estadio, para que la gente pueda estar segura, disfrutar de un evento deportivo que es lo que vinimos a ver”, comenzó diciendo.

Seguido, profundizó en lo que sucede en los techos del Monumental en cada partido, haciendo un llamado a la prudencia de los asistentes.

“El tema de los techos lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo, a medida que hemos ido avanzando hemos ido despejando lugares, hemos ido colocando señaléticas, decimos por los altoparlantes que no se pueden subir a los techos. Los techos no son un lugar para ver un partido de fútbol. Lamentamos el hecho pero también decimos que aquí hay que actuar con autoresponsabilidad y tenemos que ser muy responsables con lo que sucede cuando venimos a un estadio. Tenemos que circular por donde se debe circular“, indicó.

La defensa de Aníbal Mosa al Estadio Monumental

Ante los cuestionamientos por las medidas de seguridad del estadio, Mosa salió en defensa de lo que hace club para garantizar la buena realización de los eventos.

“Si es que no hubiese reunido las condiciones el Estadio Monumental, sencillamente no tendríamos las autorizaciones. Nosotros cumplimos con todas las autorizaciones que nos exige toda la autoridad. Nosotros venimos trabajando hace tres semanas en este partido, entonces cuando tu tienes 40 mil personas dentro del estadio, que yo vi que se comportaron de buena manera en general, desde que entraron, estuvieron, alentaron y se fueron. Entonces no podemos decir que el Monumental no reúne las condiciones cuando tenemos una persona que se cae de 3 metros de altura“, lanzó el puertomontino.

Un nuevo accidente se produjo en los techos del Estadio Monumental. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

¿Qué pasa con el nuevo estadio de Colo Colo?

En la misma línea, respondió molesto al ser consultado en qué proceso se encuentra el proyecto del nuevo estadio de Colo Colo, que vendría a subsanar todos los problemas del actual Monumental.

“El estadio nuevo no tiene nada que ver con las medidas de seguridad. Esta institución reúne todas las condiciones de seguridad. Si no reuniéramos las condiciones de seguridad significa que la delegación está equivocada, que Carabineros está equivocado, que Estadio Seguro, que todo el mundo está equivocado y no creemos que sea eso”, contestó.

“Y con respecto al estadio nuevo, nosotros más adelante les daremos a conocer cuáles son los pasos a seguir”, finalizó el empresario de origen sirio.