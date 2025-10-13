Jordhy Thompson vuelve hacer noticia fuera de la cancha pero esta vez por un importante anuncio que le podría traer réditos en un futuro cercano. El Niño Joya fue anunciado en un nuevo equipo de trabajo tras su renacer en el FC Orenburg.

Esto porque el extremo chileno tiene una nueva agencia que lo representa, dejando atrás los seis meses que fue parte de GolPro.

Así es, el oriundo de Antofagasta ahora firmó por AIM Fútbol, una de las más reconocidas del medio que trabaja con figuras como Mauricio Isla (Colo Colo), Víctor Dávila (América) y Williams Alarcón (Boca Juniors), entre otros futbolistas nacionales.

Jordhy Thompson fue anunciado en AIM Fútbol.

Este es el cuarto cambio de agencia de representación que tiene el jugador de 21 años, quien inició con Mundo Futuro y que a mediados de 2024 se cambió a C&F Group Soccer.

Cabe recordar que Thompson ha tenido un renacer en la nueva temporada del fútbol ruso, luego de haber sido cortado en el primer semestre por ausentarse de la intertemporada.

Con el equipo de los urales ha disputado 11 partidos y lleva cuatro goles más una asistencia en la presente campaña.

Eso sí, hace una semana sufrió el despido del entrenador Vladimir Slišković, quien lo había respaldado en el inicio de la Liga Premier de Rusia 2025-2026.

¿Hasta cuándo Jordhy Thompson tiene contrato en Rusia?

El formado en Colo Colo tiene contrato vigente hasta junio del 2027 con el FC Orenburg, club que compró el 60% de su pase al Cacique a cambio de 1,2 millones de dólares.