Un cambio de última hora tiene el partido entre Colo Colo y Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique tenía que recibir el próximo lunes a las 20:00 horas a los Tomateros en el Estadio Nacional.

Finalmente, ese no será el horario, ya que por decisión de las autoridades se mantiene el día y el recinto deportivo, pero ahora el compromiso se adelantará en dos horas.

Así lo informó esta jornada el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien por medio de su cuenta de X (ex Twitter), dio a conocer que el duelo se disputará el lunes 27 de octubre, pero a las 18:00 horas en Ñuñoa.

Además, el reportero que cubre al cuadro popular consignó que el aforo autorizado es de 31 mil espectadores.

Cabe recordar que Colo Colo trasladará su localía desde el Estadio Monumental al Estadio Nacional por una razón extrafutbolística, debido a que la cancha de La Ruca debe ser recuperada tras los conciertos de Kendrick Lamar e Imagine Dragons.

El Estadio Nacional viene de albergar el Mundial Sub 20. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Un partido de vida o muerte?

Este partido tiene relevancia en la parte alta como en la parte baja de la tabla de posiciones, pues Colo Colo necesita los puntos para acercarse a puestos de clasificación a copas internacionales.

Mientras que Limache quiere alejarse de la zona de descenso, de la que actualmente está dos unidades por encima, cuando restan seis fechas.