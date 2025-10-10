En Colo Colo se remeció el piso por los dichos de Arturo Vidal antes y después del partido amistoso con Deportes Puerto Montt del pasado miércoles, cuando puso en duda su continuidad en el Cacique pese a su renovación automática.

Esto hizo que el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa saliera a calmar las aguas públicamente, lo mismo que el entrenador Fernando Ortiz tras la derrota por 2-1 ante los salmoneros en el sur.

Pero sigue latente la posibilidad que el King no quiera continuar para la próxima temporada, por lo que este viernes el técnico argentino volvió a referirse a aquello en conferencia de prensa, donde le bajó el perfil a la alarmante situación.

“Arturo ha declarado muchísimas cosas en los últimos días, lo importante que yo pueda tener el diálogo dentro del seno nuestro y de lo que se manifieste en el interior, que es lo más importante”, comenzó respondiendo el DT.

“Él está feliz, está contento, lo ha dicho también nuestro presidente. Son declaraciones de un jugador muy importante para nuestro país, él es muy competitivo como lo dijo, pero yo estoy tranquilo que él va a estar con nosotros”, aseguró el Tano.

Fernando Ortíz confía que Arturo Vidal seguirá en Colo Colo para el 2026. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La motivación para el partido contra Coquimbo Unido

En la instancia, Ortiz también tuvo palabras para el próximo partido contra Coquimbo Unido en el reinicio de la Liga de Primera 2025, específicamente a la actitud de sus dirigidos para visitar al puntero.

“Si no encontramos motivación en enfrentar al puntero del campeonato y que está haciendo las cosas excelentes en su club, estamos mal. Los chicos saben que vamos a enfrentar al equipo más regular del campeonato, donde el único equipo que le ha ganado fuimos nosotros en la primera ronda”, indicó.

“Entonces iremos con las mismas ganas que pisamos tierra nuestra acá con Iquique, esa es la mentalidad con la que los chicos van a entrar. Iremos a Coquimbo a plantarnos como el equipo número uno del país y a sacar un resultado positivo, porque tiene que ser de esa manera“, completó el estratega de 47 años.