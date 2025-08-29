Este sábado podría haber humo blanco en el Estadio Monumental con la elección del nuevo entrenador de Colo Colo, quien tendrá que hacerse cargo del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

Si hay un personaje en la historia de los albos quien es voz autorizada para hablar del Cacique es Carlos Caszely, máximo ídolo de la institución quien en diálogo con ‘Máximas’ de TNT Sports entregó su preferencia para asumir el cargo en Macul.

En primera instancia, el ‘Rey del metro cuadrado’ puso una condición básica y esa es que tiene que ser coterráneo: “A mí me gustaría un chileno, pero lo más probable es que venga un extranjero”, aseguró.

Ivo Basay es uno de los candidatos de Carlos Caszely. | Foto: Photosport

Tras cartón, Caszely se lanza a la piscina con tres candidatos para asumir el fierro caliente: “Yo no soy el presidente de Colo Colo, pero si tengo que elegir, me gustaría que fuera chileno y colocolino. Hay varios: Vera (Jaime), Ramírez (Miguel), Basay (Ivo)”.

“Ellos ya saben lo que es vestir la camiseta de Colo Colo y la presión que tiene el cargo”, complementó sobre el por qué sus 3 candidatos serían idóneos para lo que necesitan los albos en este preciso momento.

Lamentablemente para Caszely, no hay chilenos en la lista de posibles candidatos para ser el nuevo DT de Colo Colo y todo apunta a que Fernando Ortiz sería el elegido por Blanco y Negro para calzarse el buzo de los albos.

Colo Colo vs. Universidad de Chile, día y hora

Colo Colo tiene un importante compromiso este domingo 31 de agosto cuando, a partir de las 3 de la tarde, renga que recibir en el Estadio Monumental la visita de Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.