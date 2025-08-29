Colo Colo tiene la mente puesta en el Superclásico de este domingo, donde tendrá que enfrentar a Universidad de Chile con la obligación de dejar los tres puntos en casa para no alejarse más de los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Si bien el equipo dirigido por la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez todavía no define su formación, hay indicios de que jugadores como Claudio Aquino y Salomón Rodríguez tendrán que ver el compromiso desde el banco de suplentes.

Aquino partiría desde el banco el domingo. | Foto: Photosport

Claudio Borghi, histórico entrenador de los albos y ahora comentarista en ESPN Chile, no dejó pasar inadvertida esta situación: “O sea que los dos jugadores más caros del plantel de Colo Colo, en cuanto a compras, no van a jugar el fin de semana estando el equipo en una situación compleja… es extraño”, dijo el Bichi.

Puntualmente, Borghi no puede creer la suplencia de Claudio Aquino y lanza un fino palo a Arturo Vidal: “Con todo el respeto, ¿Vidal es un creador mejor que Aquino? Mejor jugador del fútbol argentino el año pasado, campeón, algo tiene que pasar…”, sumó.

Cabe mencionar que, según diversos trascendidos, el Cacique armaría el mediocampo con Arturo Vidal, Esteban Pavez y Vicente Pizarro, dejando sin espacio a Claudio Aquino en su función como enlace del equipo.

Colo Colo en la tabla

Los albos se ubican en la décima posición del Campeonato Nacional 2025 con 28 puntos y, actualmente, están a 4 unidades de los puestos de clasificación para la próxima edición de la Copa Sudamericana.