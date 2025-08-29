El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina, donde ambos equipos se verán las caras este domingo en un compromiso que representa distintas obligaciones para los equipos más convocantes del país.

En el caso de los albos, la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez necesitan imperiosamente los tres puntos para asechar la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. La U, por otro lado, buscará el triunfo para no perderle pisada a Coquimbo Unido en lo más alto de la tabla.

El duelo a disputarse en el Estadio Monumental iba a ser, en un principio, con 38 mil espectadores y solo público local, pero dicha situación habría cambiado según lo informado por el periodista Daniel Arrieta.

El Superclásico será con aforo completo. | Foto: Photosport

El comunicador informó que finalmente la dirigencia de Blanco y Negro recibió el ‘ok’ de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con el aumento de aforo y finalmente el encuentro tendrá a 42 mil hinchas en Macul.

Cabe recordar que la última vez que los albos jugaron un partido en cualquier competición a estadio lleno fue ante Fortaleza, compromiso que no se pudo terminar por incidentes dentro del estadio y fuera del recinto donde fallecieron dos hinchas.

Así las cosas, el Estadio Monumental promete ser una verdadera caldera el domingo para recibir a Universidad de Chile, equipo que en su última visita a Macul le propinó una dolorosa caída a los albos con gol de Israel Poblete.

Superclásico, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, duelo válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.