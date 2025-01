Claudio Aquino fue el primer refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes, siendo uno de los grandes golpes a nivel sudamericano, ya que se trata del mejor jugador de la pasada Liga Profesional de Argentina, donde fue campeón con Vélez Sarsfield.

El volante argentino fue presentado hace más de dos semanas en el Estadio Monumental, donde ha gozado de compartir con los grandes emblemas de la generación dorada del fútbol chileno, como Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Así lo comentó anoche en entrevista con DSports: “Jugar con Arturo es algo muy lindo, no solo con él, también está Mauricio, está Esteban (Pavez) que es el capitán de este equipo, Javier (Correa)… Creo que hay muchos chicos que juegan muy bien al fútbol, que lo han demostrado el año pasado, así que es un orgullo poder estar compartiendo plantel con ellos”.

“Vengo a aportar desde donde me toque, vengo a sumar y ojalá este año podamos afrontar, jugar y ganar todo lo que se nos ponga al frente, hay que prepararse para eso y ojalá lo podamos hacer”, añadió.

La influencia de Agustín Bouzat y Gustavo Quinteros en su fichaje por Colo Colo

Respecto a su decisión de venir a Colo Colo, considerando que tenía ofrecimientos de otros grandes del continente como Boca Juniors, Aquino indicó que parte fundamental fueron los comentarios de Agustín Bouzat y Gustavo Quinteros en Vélez, dos viejos conocidos del Cacique.

“Con Chiqui hablaba bastante, desde el interés del club de hace un tiempo, siempre trataba de preguntarle del club, de la gente que trabaja acá, de cómo es el fútbol, siempre hablamos bastante. Me dio muy buenas referencias de todo más allá del equipo de fútbol, de cómo se vive acá, que se vive muy bien. Lo poco que he estado acá estos días pude observar que hay mucha tranquilidad, que la familia puede estar bien y creo que eso para mí es muy importante, la familia tiene que estar bien”, comentó.

“Con Gustavo también, a lo último hablé, por ahí se enteró de la noticia a lo último a fin de año y obviamente que me dijo que venga, que iba a ser feliz, que era un club muy grande y que iba a estar bien. Por suerte hoy estoy acá y puedo disfrutar de esto”, agregó sobre las conversaciones con el ex DT de Colo Colo.

Claudio Aquino es el nuevo número ’10’ de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Le dio vergüenza a Claudio Aquino en Macul?

Finalmente, el volante ofensivo de 33 años se refirió a la elección del número ’10’ para usar en Colo Colo, pese a que él deseaba el dorsal ’22’, el que ha usado a lo largo de su carrera. Pero esta vez no se atrevió a pedírselo al Huaso Isla.

“En realidad pedí un número que lo uso siempre, pero bueno, lo tiene Mauri y por ahí no me atreví a pedírselo, el ’22’. Y hablando con Aníbal, desde el primer momento me dijo que quería que use la ’10’, número que no es tan habitual en mí, pero le dije que sí”, contó.

“Siento que no es una mochila, que no es una carga, así que nada, con ese número estoy tranquilo. Sé que con el número que tenga en la espalda igual tengo que demostrar lo que yo sé que es jugar al fútbol. Por ese sentido estoy tranquilo”, completó sacándose el peso de encima.