Colo Colo continúa su lucha por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana 2026 y anoche dio un paso importante al vencer por 4 a 1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por el argentino Fernando “Tano” Ortiz mostraron contundencia ofensiva y lograron sumar tres puntos claves en la recta final de la Liga de Primera 2025.

Sin embargo, más allá del triunfo, la atención de algunos se centró en la actitud del experimentado mediocampista Arturo Vidal. ¿Qué pasó con el King?

El volante albo fue suplente y cada vez que ha estado en la banca se le ha visto muy activo, dando indicaciones y hablando con sus compañeros en pleno partido.

Arturo Vidal dando indicaciones a Claudio Aquino y Vicente Pizarro | FOTO: Andres Pina/Photosport

A Bichi Borghi no le gusta que Arturo Vidal esté dando indicaciones en Colo Colo

Esta situación fue remarcada por Claudio Bichi Borghi, multicampeón con el Cacique, quien en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro salió a criticar con todo el comportamiento del bicampeón de América.

“A mí no me parece que Arturo Vidal esté al lado del entrenador dando indicaciones y hablándole a los compañeros de forma directa. Entiendo un grito, pero el jugador grita más que el entrenador. El entrenador le da una tranquilidad al equipo y el compañero de al lado (…) A mí no me parece, nunca lo he visto”, manifestó de entrada el Campeón del Mundo con Argentina.

Agregando que “cuando tú eres técnico agradeces que la banca esté mirando el partido porque así se dan cuenta los errores que están cometiendo y se hace más fácil entrar, pero después Vidal entra y no soluciona el problema”.

Y el Bichi cerró su reflexión señalando que “a mí me llama la atención que casi se ponga a ser el entrenador del equipo y eso no corresponde”.

En síntesis…