Colo Colo se apronta a la gira de los históricos por el centenario del club. Este sábado, habrá doble jornada futbolera en el Monumental para aquello: las “albitas” de Tatiele Silveira juegan ante Everton por la Liga Femenina, mientras que el equipo de históricos del “Cacique” se medirá ante las Leyendas de Alianza Lima.

En este simbólico partido de cierre, el equipo popular será dirigido por dos grandes como lo son Marcelo Pablo Barticciotto y el actual ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Claudio Borghi, histórico exjugador y DT que fuera tetracampeón con el “Cacique” en 2006 y 2007, habló sobre su ausencia en esta histórica jornada: “No estoy invitado. A muchos eventos no he sido invitado, pero lo entiendo perfectamente, yo no me considero histórico“.

En su rol de comentarista de Futuro Fútbol Club, el “Bichi” aseguró que: “Gané como jugador dos títulos y como entrenador gané cuatro, pero una cosa es que me consideren y otra es que me sienta (histórico). No he sido invitado a muchos eventos, por eso me llamó la atención que el Club Deportivo haga una actividad y que Blanco y Negro haga otra representando al mismo club, es muy llamativo”.

La razón que llevó al Bichi a no estar presente en el centenario de Colo Colo

A pesar de haber sido invitado a algunas de las tantas actividades que Colo Colo ha realizado durante este 2025, el campeón del mundo con la albiceleste dejó en claro las razones que lo llevaron a ausentarse: “Caszely me invitó a participar de estas giras (recorrido del museo itinerante), pero no tengo tiempo para ir. Yo no me considero histórico para nada y hay muchísima gente con más historia que yo en Colo Colo”.

También reconoció que: “Me invitaron al podcast que hacen y dije que no puedo ir porque el conductor, Felipe Bianchi, no me gusta, entonces para qué voy a ir obligado“.

En otra de sus confesiones, indicó: “Lo mío fue tan llamativo que la invitación para el centenario de Colo Colo (a la cena que se canceló) me llegó a Buenos Aires”.

Claudio Borghi revela las razones que lo llevaron a no estar presente en el centenario albo (Foto: Photosport)

“Me llama el presidente de Argentinos Juniors y me dice ‘Claudio me llegó una invitación para ir al centenario, y también tengo la invitación tuya’. La persona que manda la invitación no averigua que vivo en Santiago, así que bueno. Detalles. 70 millones de dólares ganó el club con la venta de jugadores, y cuántos títulos…“, cerró el Bichi lanzando un claro “palito” a la dirigencia de Blanco y Negro.