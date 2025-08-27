Mucha polémica se instauró en las últimas por lo que es el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, en la que declaraciones de Marcelo Díaz instauraron una tremenda tensión a días de este crucial encuentro para ambos.

Ante esto, un histórico ‘Albo’ como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a estos dichos del capitán azul. en la que fue muy claro en indicar de que no le cree que esto haya sido un mal entendido, pero que de todas formas, no es algo grave.

“A mí me han dicho siempre, no aclares que oscurece, siempre me lo han dicho, no le creo (sus disculpas), tampoco me parece grave lo que dijo”, comienza señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ le colocó un poco de ironía también a lo que fueron los dichos de Marcelo Díaz, con una comparativa de títulos entre Colo Colo y la U, en la que explica que esta clase de comentarios hoy en día no son muy apropiados por todo lo que ha pasado.

Díaz generó polémica con sus dichos | Foto: Photosport

“Quizás no está más arriba (Colo Colo) por la cantidad de copas, no te podes levantar, porque te rodean un montón de copas… eso es ironía, él utilizó una ironía, pero los momentos que tiene la gente de tensión. Ante los problemas, todos resolvemos de forma diferente”, remarca.

Finalmente, Borghi siente que este tipo de declaraciones como la de Marcelo Díaz y Javier Correa, hoy en día no ayudan en demasía para poder llevar un ambiente tranquilo previo al Superclásico ni dentro de la cancha, ni fuera de esta misma.

“Quizás tú pones a otro tipo y dices ‘es un chiste’, pero se ve que Correa arrastra alguna bronca y está bronca o ironía le pareció muy mal. Hay que ser serios hoy y no faltar el respeto, porque se están viviendo momentos muy tensos, lo que está pasando entre Chile y Argentina hoy es muy tenso. Venís de un problema, no te metas en otro”, cerró.