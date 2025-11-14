Esteban Pavez está teniendo un presente negro en el Cacique, donde perdió absolutamente su lugar como capitán de los albos, presencia en la cancha y, además, tuvo una desafortunada declaración sobe la UC que los hinchas no se la dejaron pasar.

Uno que reaccionó al momento que vive el ahora ex capitán de Colo Colo es Claudio Bravo, histórico ex portero de la Selección Chilena y el Cacique quien en ESPN Chile abordó la situación actual del ‘Huesi’.

En un largo debate con el panel, Claudio Bravo asegura que Esteban Pavez “No la está pasando bien, pasó de ser el capitán de Colo Colo a no ir convocado”.

Pavez perdió terreno en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa misma línea, Bravo asegura que hay situaciones que no han salido a la luz pública que tienen a Pavez relegado a un segundo plano: “Lógicamente tiene que haber algo que desconocemos ahí, porque algo más hay como para que deje de ser convocado”.

“Pocas veces vi dentro de un vestuario un jugador que fuera capitán y te quedaras fuera de todo. Sí a lo mejor quedar fuera por lesión o por un tiempo, pero siempre estabas participando”, aseguró el ex capitán de La Roja.

El día de ayer, Fernando Ortiz respondió por el lugar de Esteban Pavez en Colo Colo y aseguró que ‘hay alguien jugando mejor en su puesto’, descartando cualquier tipo de roce y dejando en claro que su segundo plano es meramente futbolístico.

