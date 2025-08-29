Colo Colo tiene un entrenador entre ceja y ceja para la recta final de 2025. El conjunto albo quiere dejar atrás la salida de Jorge Almirón y por ello ya conversa con un nombre en específico.

¿Quién es? Fernando Ortiz. Tras dejar la banca de Santos Laguna, el director técnico argentino de 47 años se encuentra libre y se acerca al Estadio Monumental para asumir el complejo desafío.

Por ello, Coke Hevia advirtió a los fanáticos albos en De Buena Fuente de DLT Sports. Para el periodista, la dirigencia de Blanco y Negro debe esmerarse un poco más: no le gusta la alternativa.

“Para mí, a menos que sorprendan con el Tata Martino, una hueá caída del cielo, el técnico de Colo Colo va a ser (Fernando) Ortiz“, comenzó señalando el comunicador con notoria ofuscación.

En dicha línea, agregó: “Ahí te digo, porque después sale campeón de todo y gana la Copa Libertadores. Uno dice que alguna vez pasó con Jorge Sampaoli, pero… no tiene ningún mérito, cero“.

Coke Hevia lapidó la opción de Colo Colo para su banca: no está ni ahí con el arribo de Fernando Ortiz.

El recado de Coke Hevia hacia Colo Colo

Finalmente, el reconocido periodista radial le envió un mensaje a la cúpula del elenco de Macul. Llamó a analizar la grandeza de la institución: se merece un estratega de mayor calidad.

“Colo Colo es el club más grande de Chile, cuando peleó el descenso se pararon las carreteras. Entonces, no puede ser tan fácil”, concluyó.