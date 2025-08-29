Colo Colo tiene un entrenador entre ceja y ceja para la recta final de 2025. El conjunto albo quiere dejar atrás la salida de Jorge Almirón y por ello ya conversa con un nombre en específico.
¿Quién es? Fernando Ortiz. Tras dejar la banca de Santos Laguna, el director técnico argentino de 47 años se encuentra libre y se acerca al Estadio Monumental para asumir el complejo desafío.
Por ello, Coke Hevia advirtió a los fanáticos albos en De Buena Fuente de DLT Sports. Para el periodista, la dirigencia de Blanco y Negro debe esmerarse un poco más: no le gusta la alternativa.
“Para mí, a menos que sorprendan con el Tata Martino, una hueá caída del cielo, el técnico de Colo Colo va a ser (Fernando) Ortiz“, comenzó señalando el comunicador con notoria ofuscación.
En dicha línea, agregó: “Ahí te digo, porque después sale campeón de todo y gana la Copa Libertadores. Uno dice que alguna vez pasó con Jorge Sampaoli, pero… no tiene ningún mérito, cero“.
El recado de Coke Hevia hacia Colo Colo
Finalmente, el reconocido periodista radial le envió un mensaje a la cúpula del elenco de Macul. Llamó a analizar la grandeza de la institución: se merece un estratega de mayor calidad.
“Colo Colo es el club más grande de Chile, cuando peleó el descenso se pararon las carreteras. Entonces, no puede ser tan fácil”, concluyó.