El goleador de 27 años se abrió en conferencia de prensa y contó un detalle no menor por el que desea quedarse en Colo Colo.

Este miércoles hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde habló el nuevo goleador de Colo Colo, el argentino Maximiliano Romero, quien el fin de semana fue la gran figura en el triunfo por 3-0 sobre Universidad Católica.

El delantero de 27 años anotó un hat-trick y se convirtió en el máximo artillero de los albos esta temporada, con 20 conquistas, superando a Javier Correa que se quedó con 19 tantos.

Y en medio de este gran presente del jugador que pertenece a Argentinos Juniors, se volvió a referir a su deseo de continuar en el Cacique, donde el cuadro popular debe hacer uso de la opción de compra del 50% del pase por 1,5 millones de dólares.

Respecto aquello, declaró: “Ya no depende de mí, obviamente yo disfruto cada día estando acá, la paso muy bien estando acá dentro, mi familia, mi esposa, mis hijos la pasan muy bien acá en este lugar. Está más que claro que me quiero quedar”.

“Llevo 20 goles y ya obviamente no depende de mí, no tengo nada para decir, saben todos mi deseo y es una charla que queda pendiente”, añadió el atacante.

Maxi Romero llegó a los 20 goles en Colo Colo, sin ser titular. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

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El factor de su hijo en Chile

En esa línea, confesó por qué es tan importante querer seguir en Colo Colo, pues junto a su familia han encontrado el lugar ideal para las terapias con su hijo, que presenta el trastorno del espectro autista (TEA).

“Fue un año bueno en lo personal, en lo grupal también obviamente porque coronamos. Me he sentido muy cómodo, me trataron muy bien en el club, a mi familia también, mi esposa, mis hijos. Muchos saben que mi hijo es autista y he encontrado un lugar rápido para él, donde se ha sentido cómodo, las terapias y esas cosas”, reveló Romero.

“Encontrar eso rápidamente, para mí es un alivio grande. Una cosa lleva a la otra, fluye y por eso pasan cosas lindas en lo personal. Encontrar rápidamente eso, que para mí es obviamente un poquito más dificil conseguirlo en otros lugares, lo he encontrado aquí en Santiago y eso me ha llevado a lo que hice en Colo Colo”, completó el ex Racing de Avellaneda.

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Finalmente, comentó lo importante que sería jugar la Copa Libertadores con el Eterno Campeón en 2027.

“Obviamente que Copa Libertadores ya es algo más grande, en un club grande, jugarlo y vivirlo, creo que sería extrarodinario y una motivación extra para mí, para todo el equipo. Jugar una Copa Libertadores con Colo Colo sería grandioso, por cómo se vive, por cómo se juega. Sería enorme”, concluyó.