En el entorno del goleador argentino actualizaron la cifra que debe pagar Colo Colo si es que quiere quedarse con sus servicios.

En Colo Colo han definido nuevas prioridades respecto a las renovaciones de contratos para la temporada 2027, donde no aparece el capitán Arturo Vidal, pues su caso se vería más adelante.

Por ahora en Blanco y Negro están contra el tiempo para definir las situaciones del volante Álvaro Madrid y el delantero Maximiliano Romero, quienes están a préstamo y deben responder en los próximos días si harán uso de la opción de compra.

El caso que más apura a los albos es el del goleador argentino, quien el pasado domingo en la goleada 3-0 sobre Universidad Católica se convirtió en el máximo artillero del equipo esta campaña, con 20 tantos, superando incluso a Javier Correa que se quedó con 19 conquistas.

En Macul tienen hasta el próximo martes 1 de diciembre para dar una respuesta al club dueño de su pase, que es Argentinos Juniors, donde se conocía que el monto a pagar era de 1,5 millones de dólares por el 50% del pase.

Maxi Romero pertenece a Argentinos Juniors, club con el que tiene contrato hasta 2028. (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

El monto real que debe pagar Colo Colo por Maxi Romero

Pero aquello no sería real, pues habría una pequeña rebaja por la mitad de la carta, quedando en 1,3 millones de la divisa estadounidense.

Publicidad

Así lo dio a conocer este jueves el periodista Jade Quiñones en ‘SportsCenter’ de ESPN Chile, según información que le entregaron desde el entorno del futblista de 27 años. Además, confirmó que en el Cacique también quieren incluir como moneda de cambio al arquero Brayan Cortés.

El Indio fue cedido desde Colo Colo a Argentinos y también tiene una opción de compra, por lo que es un truque que verían con buenos ojos en ambas partes, con una diferencia monetaria a favor del equipo trasandino.

Esta diferencia sería de 800 mil dólares, aproximadamente, y en el Monumental buscarían hacerla en dos pagos, lo que debe ser confirmado por el cuadro de La Paternal.

Publicidad

Cabe recordar que Romero desea continuar en el Eterno Campeón, incluso lo reiteró en la conferencia de prensa del miércoles: “Está más que claro que me quiero quedar”.