En Colo Colo se ilusionan con la posibilidad de la continuidad de Maximiliano Romero.

En Colo Colo desde ya empiezan lentamente a pensar en lo que será la temporada 2027, en donde los ‘Albos’ buscan conformar un competitivo plantel para lo que será un año cargado de desafíos importantes.

Por esto, la dirigencia del ‘Cacique’ ya se mueve para nutrir su plantel para el próximo año, en la que en estas semanas debe decidir la situación de jugadores que deben renovar o partir del club, como también de los jugadores que pueden arribar al equipo de Fernando Ortiz.

Dentro de este punto, está la situación del delantero Maximiliano Romero, quien hoy en día genera debate en el mundo ‘Albo’ sobre su futuro en el club y todo esto por lo que es su alta opción de compra, en donde Colo Colo debe desembolsar 1,5 millones de dólares para quedarse con el 50% del pase del jugador.

Con este escenario, desde la dirigencia del ‘Cacique’ en las últimas horas recibieron una interesante propuesta que podría empujar la continuidad del ‘Tigre’ en Colo Colo para la temporada 2027.

Romero podría continuar en Colo Colo | Foto: Photosport

Argentinos Juniors quiere a Cortés y ofrece a Romero como trueque

En las últimas horas, el periodista argentino Germán García Grova informó en su cuenta de ‘X’ que Argentinos Juniors busca negociar con Colo Colo para comprar al portero Brayan Cortés, quien aún pertenece al ‘Cacique’.

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El conjunto argentino busca comprar al portero chileno tras lo que ha sido su buen rendimiento y su opción de compra está fijada en los US$500.000 por el 80% de su ficha.

Por esto, desde Argentinos Juniors buscarán meter en la negociación al delantero argentino, Maximiliano Romero, quien está a préstamo desde el conjunto de la Paternal a Colo Colo y en el ‘Cacique’ tendrían la intención de que el goleador argentino continúe en el club.

Con este escenario, se ve más que probable la posibilidad de un trueque por ambos jugadores, sumado a una cantidad de dinero que Colo Colo debería cancelar a Argentinos Juniors por Romero, ya que este último tiene una opción de compra mayor a la de Cortés.

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Se espera que los próximos días puedan ser decisivos para lo que es esta negociaciones, en donde los ‘Albos’ buscan que se concrete la permanencia de Maximiliano Romero para el 2027.