El delantero de Colo Colo, Javier Correa exigió esta continuidad en el plantel del 'Cacique' para el 2027.

Colo Colo consiguió este pasado fin de semana un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ tuvieron una tremenda actuación al vencer por 3-0 a la Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este duelo, el delantero del ‘Popular’, Javier Correa conversó con el programa ‘Tipster’ y fue consultado sobre el futuro de su compañero en el ataque, Maximiliano Romero, por quien aún no se sabe si seguirá o no en el club para el 2027, pero el argentino ya manifestó su deseo.

“Es bueno el Tigre, ojalá se pueda quedar y seguir compitiendo con él, para mí y para él es bueno, ojalá que pueda seguir”, parte señalando Correa.

Profundizando en sus declaraciones, el ‘Nine’ dejó un mensaje más que claro a la dirigencia del ‘Popular’ sobre el futuro de Maximiliano Romero, en la que indica que tienen motivos de sobra para que se mantenga en el club.

Correa pide la renovación de Romero | Foto: Photosport

“Es el goleador del equipo, ¿cómo no le vas a renovar?, ¿cómo no lo vas a tener? Tiene 20 goles, no es fácil”, agregó.

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Concluyendo, Correa espera que no desperdicien la oportunidad de renovar a Maximiliano Romero, ya que ha demostrado con goles que no le quedó grande la camiseta de Colo Colo, algo que es complejo de encontrar.

“Ya hiciste experimentos, ya trajiste a gente antes que yo para probar, pero si ya lo encontraste, dejalo. Es muy difícil encontrar gente que se lleve bien y compitan sanamente y creo que este caso se da, ojalá se pueda quedar y pueda hacer su historia acá”, cerró.