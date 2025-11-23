Este domingo Colo Colo enfrenta a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, en un partido clave para los albos que podrían alcanzar la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Hasta el primer tiempo la planificación le estaba saliendo a la perfección a los albos, que se fueron al descanso con un 3-0 en el marcador con golazos de Lucas Cepeda (8′), Javier Correa (16′) y Víctor Felipe Méndez (25′).

Sin duda es el mejor partido de los albos bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, y también uno de los mejores de una temporada que había sido para el olvido, justo en el año del centenario.

Tanto así, que a los hinchas colocolinos les volvió el buen humor y en redes sociales se hicieron sentir con comentarios de culto, como en X (ex Twitter), donde bromearon con esta goleada sobre los Cementeros.

Incluso uno de ellos pidió enfrentar al Flamengo de Brasil, finalista de la Copa Libertadores 2025.

“Había que esperar 28 fechas”, “tráiganme al Flamengo”, “el fútbol chileno nos quedó chico”, “ya vamos en el tercer orgasmo”, “lo que jugamos loco”, fueron parte de los comentarios al cierre de la primera parte.

Con este resultado, el Cacique está escalando hasta la séptima posición con 44 puntos, siendo el último puesto que entrega pasajes para la Copa Sudamericana 2026.

