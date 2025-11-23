La falta de gol ha pesado en este triste 2025 para Colo Colo, quienes además de no revalidar el título de campeón obtenido en 2024, se quedaron con las manos más que vacías tanto en Copa Libertadores como en una horrorosa campaña realizada en Copa Chile. La meta del ‘Cacique’ para el mercado del año entrante es clara: reforzar el plantel con los mejores nombres posibles para competir en todos los frentes.

Este sábado, el portal DaleAlbo lanzaó cuatro interesantes nombres, todos extranjeros, que habrían sido pedidos expresamente a la dirigencia de Blanco y Negro por el propio Fernando Ortiz. Uno de ellos llegaría precisamente a potenciar el ataque, línea en donde el Popular quedó más que al debe este año.

Se trata de Juan Otero, extremo colombiano de 30 años, quien volvió a instalar su nombre en el radar del fútbol sudamericano gracias al interés directo del ‘Tano’, quien lo conoce bien desde su paso por el América de México.

Juan Otero, jugador del Sporting Gijón de la B de España que interesa en Colo Colo por petición del propio Fernando Ortiz.

Actualmente en el Sporting de Gijón, en la Segunda División española, el delantero vive un momento decisivo en su carrera, con la opción de volver a un entorno donde ya mostró su mejor versión.

La carrera de Juan Otero

El jugador tuvo una consolidación temprana en Estudiantes de La Plata y dio el salto a Europa de la mano del Amiens de Francia, donde alternó buenas actuaciones con etapas de menor continuidad.

Su carrera tomó un impulso relevante en México, defendiendo a Santos Laguna y posteriormente al América, donde justamente coincidió con el actual estratega de Colo Colo. Allí, el colombiano se ganó un lugar en el once gracias a su velocidad, cambio de ritmo y capacidad para romper líneas desde la banda.

Esas mismas características son las que hoy seducen al cuerpo técnico albo, que busca reforzar un ataque que ha mostrado irregularidades durante la temporada. Ortiz consideraría que Otero encajaría en su idea de un extremo agresivo, profundo y con capacidad para atacar espacios, especialmente pensando en un 2026 donde el plantel albo deberá potenciar variantes ofensivas.

Si bien su presente en España no ha sido el más explosivo, Otero sigue siendo un jugador con mercado y experiencia internacional. Su nombre surge como una de las cartas fuertes solicitadas expresamente por Ortiz para el próximo mercado de fichajes, en un proceso donde Blanco y Negro deberá evaluar costos, disponibilidad y la real prioridad que tendrá su incorporación dentro del armado final del plantel.

Los números de Juan Otero y las reales chances de Colo Colo para traer un nuevo extremo

Según el sitio especializado en mercado, Transfermarkt, el colombiano tiene contrato con el Sporting de Gijón hasta fines de 2027. Lo más complicado para el ‘Cacique’ sería su valor de mercado, el que ronda en los 2 millones de dólares.

En 11 encuentros en la presente temporada el jugador ha participado en 10 ocasiones de gol, anotando tres tantos y siendo asistidor en otros siete.

Con el correr de los días de seguro habrá mayor información al respecto por parte de la dirigencia de Blanco y Negro o de parte del mismo Fernando Ortiz. De momento, el nombre de Juan Otero solo es un rumor.

DATOS CLAVE

El DT Fernando Ortiz solicitó a la dirigencia de Colo Colo al extremo colombiano Juan Otero para reforzar el ataque en la temporada 2026.

Juan Otero es conocido por Fernando Ortiz de su paso por el América de México y actualmente juega en el Sporting de Gijón de la Segunda División española.