Las Fiestas Patrias suelen ser una fecha de celebración masiva en Chile, y los futbolistas no quedan al margen de las tradiciones.

En medio de los asados, reuniones familiares y festejos, muchas veces el descanso y la disciplina quedan en segundo plano.

En Colo Colo, sin embargo, el foco está puesto en los próximos desafíos de la temporada 2025, con el cierre del Campeonato Nacional en la mira.

El plantel de Fernando “Tano” Ortíz sabe que cada detalle cuenta para mejorar su rendimiento, sobre todo en un semestre lleno de presión.

Arturo Vidal no celebrará en las Fiestas Patrias

Bajo este escenario, todas las miradas apuntan a Arturo Vidal, quien no solo es uno de los referentes del equipo, sino también un jugador asociado históricamente a la fiesta y la celebración.

En pleno 18 de septiembre, el experimentado mediocampista del conjunto popular sorprendió en Instagram al revelar que no carreteará durante las celebraciones.

“¿Oye, qué pensai hacer el 18?”, le consultaron al King, quien respondió categórico: “No, nada. Voy a estar en casa tranquilo no más”.

Así, Vidal deja atrás la imagen bohemia que lo acompañó en el pasado y transmite un claro mensaje de compromiso con Colo Colo en plena recta final de la temporada.