En Colo Colo hay mucha preocupación tras lo que fue la actuación de los ‘Albos’ en la final de la Supercopa del fútbol chileno, en la que la dura derrota por 3-0 ante la Universidad de Chile pegó duro en el camarín del equipo de Fernando Ortiz.

Sobre esto, el ex futbolista Luka Tudor ocupó su espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para referirse a la actuación de Colo Colo y encendió todas las alarmas en el ‘Cacique’ por este nuevo proceso.

“Le vi el rictus (a Ortiz), la cara un poco, pero lo sentí inseguro, lo sentí un poco que no tiene tanta fuerza, me preocupa, de verdad que me preocupa. Un técnico que viene llegando y que viene de afuera, que viene a un equipo grande, tiene que tener una impronta”, parte comentando Tudor.

En esa misma línea, el hoy comentarista declara que la primera gran percepción que pudo notar por el entrenador de Colo Colo no le genera muchas expectativas, ya que no vio un cambio en el equipo y solo dejó dudas para el futuro.

Ortiz le dejó muchas dudas a Tudor | FOTO: Photosport

“No me gustó como lo vi, lo vi medio asustado, eso es lo que no me gustó, independiente del partido y que la U jugó mejor, Assadi jugó bien, manejó el partido, pero no lo vi bien parado ni anclado, no me gustó la postura”, declaró.

Concluyendo, Tudor es muy claro en decir de que con la llegada de un nuevo entrenador, este debe ser bastante sólido en su presentación dentro del plantel y verse inseguro, ante un camarín muy pesado como el de Colo Colo, le puede salir muy caro.

“Yo siento que no ha sido capaz de traspasar, ni de relajar, ni de convencer y ni empezar a hacer sentir este nuevo comienzo, yo soy muy equilibrado con mis análisis, porque lo viví y sé que es difícil, pero de verdad que es inseguro y se traspasa, lo sintieron los jugadores, ya lo captaron, lo olieron, no se viene bien la cosa”, cerró.