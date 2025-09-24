Los episodios de violencia este año en el fútbol chileno no han sido pocos. Colo Colo ha sido protagonista de algunos de los más serios, por lo que en Macul tomaron estrictas medidas para evitar estos incidentes.

Uno de los problemas del fútbol chileno ha sido identificar a los responsables de cada grave suceso que ocurre. Sin embargo, los albos ahora quieren adelantarse a aquello y, con un moderno sistema de reconocimiento facial, identificar a cada uno de los hinchas que haga ingreso al Estadio Monumental.

Así lo confirmó el propio Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro quien, tras una nueva reunión de directorio, dio a conocer que: “Nunca son muy tranquilos los directorios pero ya estamos acostumbrados. Salimos con decisiones importantes que queríamos ratificar en este directorio”.

El moderno sistema que llegará al Estadio Monumental

Fue tras ello que reveló cuáles serán las nuevas medidas de seguridad que tomará el equipo colocolino: “Una de ellas eran los amistosos y otra era que se aprobó la compra de un sistema de acceso con reconocimiento facial que va a tener el Estadio Monumental”.

“El directorio aprobó con cinco votaciones a favor, tres abstenciones y un rechazo. Así que poder decirle al hincha colocolino que vamos a tener, creo yo, me atrevería a confirmar que para el inicio del campeonato 2026, fines de enero o febrero, la puesta en marcha de un nuevo sistema biométrico”, aseguró.

Aníbal Mosa confirma coletazos del caso que remeció a Colo Colo frente a Fortaleza (Foto: Photosport)

Mosa confirma grave terremoto en Blanco y Negro

Pero no solo eso se habló en aquella reunión, sino que el mandamás de Colo Colo reveló que el bloque opositor habría solicitado su renuncia y también la del vicepresidente Eduardo Loyola.

“Nos pidieron la renuncia al vicepresidente y al presidente ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrieron afuera del Estadio Monumental”, confesó.

“Cuatro directores en este caso, Ángel Maulén, Alfredo Stohwing, Diego González y Carlos Cortés, dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra”, añadió.

“Encontramos que está fuera de lugar. No corresponde, se comprobó otro responsable en esta materia. No me lo esperaba pero de ellos me espero cualquier cosa, no esperaba que pudieran llegar a una cosa como esta”, sentenció.