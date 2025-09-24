En los últimos días salió a la luz la información que Salomón Rodríguez estaba a dos partidos de cumplir con la cláusula para que Colo Colo compre la otra mitad de su pase, pese a su cuestionado fichaje que no ha dejado para nada contento a los hinchas albos.

El delantero uruguayo llegó a inicios de temporada desde Godoy Cruz de Argentina, como la futura carta de gol del cuadro popular y compañero de Javier Correa en el ataque.

Pero hasta el momento ha quedado muy lejos de las expectativas, ya que solo ha marcado en dos ocasiones que fueron en febrero y por la Copa Chile. Desde entonces han pasado siete meses, habiendo disputado 23 partidos hasta el momento.

En Colo Colo tienen el 50% de su pase por el que pagaron 1,2 millones de dólares y ahora tendrían que desembolsar de forma obligatoria la misma cantidad por la otra mitad, lo que genera mucho ruido en el entorno del Eterno Campeón.

Pero para la tranquilidad de muchos, aquello todavía no ocurrirá, ya que son más de dos partidos los que faltan para que se ejecute esta cláusula automática por el atacante de 25 años.

Así lo dio a conocer esta jornada el periodista Maxi Videla de Radio Cooperativa, quien explicó: “Se había dicho que a Salomón Rodríguez le quedaban dos partidos para renovar su vínculo automático con Colo Colo. Nos niegan tajantemente que eso sea así, que quedan más partidos para que pueda renovar. De ambas partes nos dicen que son más partidos”.

Salomón Rodríguez no anota desde el 12 de febrero de este 2025, en la goleada por 4-0 sobre Unión San Felipe por la fase de grupos de Copa Chile. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo firmando un contrato por tres temporadas, por lo que su vínculo está vigente hasta diciembre del 2027.