En Colo Colo dieron a conocer la citación para el partido de este viernes ante Universidad de Concepción y de paso, el parte médico.

Este viernes Colo Colo recibe a Universidad de Concepción en el inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, un partido clave para ambos equipos, pues el Cacique necesita volver al triunfo para no seguir perdiendo ventaja en la cima y al Campanil lo apremia la zona de descenso.

En la previa a este compromiso, en el cuadro popular se dio a conocer la lista de citados, donde el entrenador Fernando Ortiz llamó a 20 jugadores, siendo el defensa Iván Román el gran ausente, por decisión técnica.

Mientras que la única baja obligada de los albos es el joven atacante Leandro Hernández, quien sufrió una lesión el pasado domingo en el empate 1-1 contra Palestino, cuando recibió una fuerte infracción de Dilan Zúñiga en los descuentos, quien fue expulsado.

El propio técnico argentino confirmó en conferencia de prensa que el ‘Chino’ no podría estar presente esta tarde ante los foreros, pero todavía no se conocía el parte médico oficial del club.

El parte médico de Colo Colo

Finalmente y junto a la citación, en Colo Colo confirmaron la lesión que sufrió el juvenil de 21 años, siendo un esguince medial en el tobillo izquierdo, por el que está con tratamiento kinésico.

Con esto, queda por conocer el grado del esguince, pues de aquello depende el tiempo de recuperación. Lo mínimo serían alrededor de tres semanas.

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Parte médico de Colo Colo.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. U. de Concepción?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción se disputa este viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.