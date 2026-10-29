El entrenador Fernando Ortiz cambia el esquema de Colo Colo para el partido de este viernes y también hace dos modificaciones en la formación.

En Colo Colo les urge volver a la senda del triunfo por la ventaja que han ido perdiendo en la cima de la tabla de posicones de la Liga de Primera 2026 y la gota que rebalsó el vaso fue el empate 1-1 ante Palestino del pasado domingo.

El Cacique hace cuatro partidos que no sabe de victorias, por lo que el entrenador Fernando Ortiz mueve el tablero buscando mejoras inmediatas en sus dirigidos.

Así lo reconoció en la conferencia de prensa de este jueves: “Soy de los entrenadores que cuando veo y considero que no está dando resultado, busco cambio. El Chino nova a estra el día de mañana y eso modifica mi pensamiento”.

El principal cambio será en el esquema, pues pasará del 3-4-2-1 a un 3-4-3. Mientras que en la formación titular salen del equipo el atacante Lautaro Pastrán y el lesionado Leandro Hernández.

Lautaro Pastrán será el gran damnificado en Colo Colo. (Foto: Felipe ZancaPhotosport)

Quien se mantiene en la oncena inicial es el juvenil Gedeón Díaz, que pasará al ataque para conformar la línea ofensiva junto al goleador Javier Correa y el puntero Francisco Marchant, que reemplazará al Chino Hernández.

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Por el sector izquierdo ingresará de la partida Erick Wiemberg, por lo que Diego Ulloa se mantendría al margen.

Mientras que en el arco, Vozinha se ganó su puesto de titular ante los árabes y pese a que viajó a la ceremonia del Balón de Oro en Londres, volvió justo a tiempo, incluso alcanzó a estar en los dos últimos entrenamientos.

La probable formación de Colo Colo: Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. U. de Concepción?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción se disputa este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera.