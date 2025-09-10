En Colo Colo se tenían muy guardado lo que había sucedido con Alexander Oroz en las últimas semanas, quien desde hace un mes que está fuera de las citaciones tras una nueva lesión muscular.

El extremo formado en el Cacique sufrió otro desgarro en un isquiotibial, sumando tres lesiones de larga recuperación en las tres últimas temporadas.

Por lo mismo en el Estadio Monumental decidieron buscar una solución de fondo con el jugador de 22 años, quien entró a pabellón hace un par de semanas, siendo intervenido por un especialista de Europa que se encontraba en Chile.

Así lo explicó este miércoles el periodoista Daniel Arrieta de TNT Sports, quien en su informe explicó lo sucedido con el Flecha: “Alexander Oroz operado por un especialista europeo que justo estaba en nuestro país por un congreso o un seminario al que vino, y aprovechó de oeprar a Alexander Oroz”.

“En la zona del isquiotibial, en ese músculo específico, en esa zona exacta, ya arrastraba varios desgarros este año. Entonces finalmente opta por operarse, que ese tejido lo intentan dejar al cien por ciento, recuperarse y que no tenga más rotura ese tejido”, completó el reportero.

Alexander Oroz tras salir de la cirugía a mediados de agosto.

El español que operó a Alexander Oroz en Colo Colo

Según información de Radio Coopertiva, el médico que operó al Flecha Oroz es el español Jorde Puigdellivol que trabaja en Barcelona y el tiempo de recuperación del formado en casa será de cuatro meses, por lo que se perderá lo que resta de temporada.

Esta cirugía se llevó a cabo hace un mes aproximadamente y el futbolista ya empezó su trabajo de rehabilitación, por lo que en Macul se ha visto con muletas.