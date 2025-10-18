Una insólita situación vivió Colo Colo en la previa del duelo ante Coquimbo Unido por la Fecha 24 de la Liga de Primera, y donde los albos necesitan desesperadamente sumar puntos ante el líder del torneo si quieren alcanzar un cupo a copas internacionales.

El Cacique arribó durante la tarde de este viernes a la región de Coquimbo, donde de inmediato inició la concentración para el choque frente al conjunto ‘Pirata’.

Sin embargo una insólita situación, que no terminó nada de bien, protagonizó el bus que transportaba al plantel y a la delegación colocolina en la ciudad de La Serena.

Insólita multa de tránsito al bus de Colo Colo

Esto, luego que el vehículo ingresara por calles no permitidas en el casco histórico de la ciudad serenense. Según el diario El Día, el despiste terminó con una infracción de tránsito en contra del bus.

“Circuló por calle Balmaceda, donde intentó realizar una maniobra para doblar hacia calle Prat, lo que provocó complicaciones en el tránsito. Al no poder girar, el conductor debió retroceder y continuar su trayecto”, señaló el citado medio.

Asimismo, el diario confirmó que la Municipalidad de La Serena cursó con un parte empadronado al vehículo. Gonzalo Arceu, Director de Seguridad Ciudadana, apuntó que “el tránsito de camiones de alto tonelaje o vehículos de transporte de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido en el casco histórico”.

Colo Colo visitará a Coquimbo Unido este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 24 de la Liga de Primera.