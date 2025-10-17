Colo Colo enfrentará un duelo trascendental en su lucha por alcanzar un boleto a copas internacionales cuando este domingo enfrente al súper líder Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Los albos llegan al Francisco Sánchez Rumoroso con la obligación de sumar de tres puntos para seguir prendido en la pelea por una clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

Eso sí, el equipo dirigido por Fernando Ortiz sufrió la sensible baja del delantero argentino Javier Correa quien, según informó Radio ADN, ”se resintió del desgarro en el aductor izquierdo”, pese a que hasta ayer, el atacante entrenaba con normalidad.

De todas formas, el cuerpo técnico esperará hasta el entrenamiento de este sábado para tomar una decisión final con Correa y ver si viaja o no a la región de Coquimbo.

Marcos Bolados podría ir de titular en Colo Colo ante los Piratas (Photosport).

El probable 11 de Colo Colo ante Coquimbo Unido

En ese sentido, el técnico Ortiz ya baraja opciones para reemplazar al ‘9’ del Cacique, donde la duda surge si alinear desde el primer minuto a Marcos Bolados o al cuestionado uruguayo Salomón Rodriguez, quien vive una situación especial en Macul con su renovación y la cantidad de minutos jugados.

La otra gran sorpresa en el once del ‘Tano’ podría ser la inclusión desde el arranque del joven lateral Víctor Campos, quien por estos días ha ido alternando con Mauricio Isla por la banda diestra.

De esta forma, el más probable once albo ante los ‘Piratas’ sería con Fernando de Paul en portería; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Felipe Méndez en mediocampo; Lucas Cepeda, Bolados o Rodríguez y Claudio Aquino en delantera.

Colo Colo visitará a Coquimbo Unido este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la Fecha 24 de la Liga de Primera.