En Colo Colo salieron rápidamente en defensa del joven futbolista Manley Clerveaux tras lo sucedido el pasado sábado en el triunfo de la Sub 20 por 2-1 sobre Cobresal por la fecha 12 del fútbol formativo.

Al término del encuentro en la cancha 2 del Estadio Monumental, el atacante haitiano recibió gritos de connotación racista desde la parcialidad del cuadro minero.

Ante aquello se resistió a hablar con la transmisión oficial pese a haber sido elegido la figura del partido, donde anotó uno de los goles del Cacique.

Desde Cobresal sacaron un comunicado el domingo rechazando lo sucedido luego que se viralizara en redes sociales y en los medios de comunicación.

“Ante las situaciones que han sido mencionadas públicamente en relación al reciente partido de la categoría Sub 20, el club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad. Cobresal reafirma su compromiso con el respeto, la formación en valores y el juego limpio en todas sus categorías”, enviaron desde El Salvador.

La respuesta de Colo Colo a Cobresal

Mientras que este lunes desde Macul respondieron a las declaraciones de los legionarios, agradeciendo el gesto y aclarando que la delegación de aquel club no estuvo envuelta en esta polémica.

“Colo Colo agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas. Junto con ello, aclaramos que la situación de referencia se produjo desde el público presente en el partido entre ambos clubes en su categoría Sub 20, mientras la delegación deportiva de Deportes Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados y ofreció disculpas a través de su cuerpo técnico y jugadores”, comunicaron desde Macul.

“Entendemos el Fútbol Joven como una oportunidad para generar espacios de respeto donde primen los valores deportivos en el contexto de una competencia sana y formadora”, agregaron en las cuentas del fútbol joven de Colo Colo.