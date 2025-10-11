En la cancha 2 del Estadio Monumental, Colo Colo Sub 20 tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar por 2-1 a Cobresal en una nueva fecha del fútbol formativo.

El equipo albo, dirigido por Héctor “Tito” Tapia, ha mostrado solidez colectiva y variantes ofensivas que lo mantienen entre los protagonistas del torneo, ubicándose momentáneamente en la segunda posición.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el del delantero haitiano Manley Clerveaux, quien con su potencia, técnica y capacidad goleadora se ha transformado en una de las figuras más desequilibrantes de la categoría.

Manley Clerveaux ya hizo su debut profesional con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Colo Colo suspende entrevista de Manley Clerveaux por racismo

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por un lamentable episodio. El delantero, que pertenece a la agencia Andes Sport Management, fue la gran figura del partido y autor del gol del triunfo, pero decidió no participar en la entrevista post partido debido a los insultos racistas que recibió desde la barra de Cobresal.

Desde el entorno del club se determinó suspender la aparición del jugador para resguardar su integridad emocional.

Por último, según informó el medio Dale Albo, un futbolista del cuadro minero salió a pedir disculpas públicas en nombre del equipo por los hechos ocurridos.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Colo Colo Sub 20?

El siguiente encuentro de Colo Colo será frente a Coquimbo Unido, duelo que se disputará el 19 de octubre en un horario por definir por la ANFP.