Este viernes llegó una inesperada oferta a Colo Colo por el defensa Alan Saldivia, justo en la previa del Superclásico contra Universidad de Chile que se disputará el domingo a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

La propuesta es del Vasco Da Gama y movió el piso en Macul, ya que el zaguero uruguayo no fue parte de la práctica, reuniéndose con su representante y la dirigencia de Blanco y Negro, quienes mañana (sábado) deberán tomar una decisión en la reunión de directorio.

Incluso, el técnico interino Hugo González comentó en conferencia de prensa que recién en las 24 horas previas al Superclásico van a saber si podrán contar o no con el jugador para el choque con la U.

“Dentro de todo mañana yo creo que vamos a tener una tranquilidad absoluta si puede estar citado o no puede estar citado”, indicó el DT.

Los detalles de la oferta que hizo Vasco Da Gama a Colo Colo

En medio de esta posibilidad, desde Brasil dieron a conocer los montos que ofreció Vasco Da Gama por Saldivia.

Fue el medio UOL quien reveló las cifras y el detalle de la oferta, que sería un préstamo con un cargo de 300 mil dólares, más la opción de compra obligatoria a cambio de 1,5 millones de la moneda estadounidense por el 80% del pase, pero si es que se cumplen ciertos objetivos (minutos).

“La oferta prevé un préstamo por un valor de US$ 300 mil e incluye la obligación de comprar el 80% de los derechos del jugador por US$ 1,5 millones, si se cumplen ciertos objetivos”, detallaron en el sitio antes citado.

Alan Saldivia tiene la posibilidad de partir al Vasco Da Gama. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Este ofrecimiento sería un poco más bajo al que hizo hace dos semanas el Houston Dynamo de la MLS por el mismo defensor de 23 años, quienes enviaron una propuesta de 400 mil dólares por el pase y una opción obligatoria de 1,7 millones de la divisa norteamericana por el 70% de la carta.

Aquella oferta no fue aceptada por el directorio de ByN, aunque enviaron una contrapropuesta que no alcanzó a ser respondida, debido al cierre del libro de pases en Estados Unidos. “No nos satisfizo completamente“, expresó el presidente Aníbal Mosa en ese entonces.