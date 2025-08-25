Colo Colo sigue en búsqueda de un nuevo entrenador tras lo que fue la partida de Jorge Almirón hace unos días, en la que los ‘Albos’ esperan poder encontrar a la brevedad a su nuevo DT.

En los últimos días, varios nombres han aparecido en la carpeta de la dirigencia del ‘Popular’, en la que desde el club esperan poder iniciar conversaciones con su candidatos y poder dar con el nombre ideal para arribar a Colo Colo.

En las últimas horas, un importante candidato se podría meter en la carrera de llegar a la banca del ‘Cacique’, en la que anteriormente, fue una importante opción para arribar a Colo Colo.

Se trata del argentino, Ramón Díaz, quien recientemente dejó su cargo como entrenador de Olimpia de Paraguay y hoy queda con el camino libre para poder ser opción en el ‘Albo’.

Díaz podría ser opción en Colo Colo | Foto: Getty Images

Hace unos meses, antes de tomar su cargo como entrenador de Olimpia, Ramón Díaz ya aparecía como un serio candidato para llegar a Colo Colo para suplir a Jorge Almirón, nombre que seducía en demasía a la dirigencia.

Ahora, tras su salida del club paraguayo, el nombre de Ramón Díaz podría volver a sonar con fuerza en Colo Colo en lo que es esta semana clave para poder dar con el nombre del nuevo DT del club.

Los números de Ramón Díaz en Olimpia

El entrenador argentino dirigió siete partidos en su fugaz parso por Olimpia, en la que sumó dos triunfos, dos empates y tres derrotas.