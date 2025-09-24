En Colo Colo ya piensan en la planificación para la próxima temporada luego de un año para el olvido en el centenario, donde ahora sólo les queda intentar clasificar a un torneo internacional.

En esa línea, una de las primeras decisiones que ha tomado la dirigencia es ir en búsqueda de nuevos laterales para el primer equipo, por el bajo nivel de Mauricio Isla y Erick Wiemberg, así como las alternativas.

Y en medio de las opciones para el 2026 aparace un jugador que en estos momentos pertenece al club, incluso podría irrumpir antes de tiempo.

Se trata del joven argentino Martín Lucero, quien llegó el año pasado a las divisiones inferiores del Cacique buscando transformarse en el nuevo Pablo Solari y Alan Saldivia.

El carrilero diestro tiene 20 años y en estos momentos estaría siendo observado por el entrenador Fernando Ortiz como alternativa.

Martín Lucero ya ha sido probado ante el primer equipo de Colo Colo.

Daniel Arrieta dio más detalles de Martín Lucero en Colo Colo

Así lo informó el martes el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports: “Se llama Martín Lucero, él es argentino, formado en River Plate y que llegó el año pasado a las inferiores de Colo Colo”.

“Me comentaron que él estaba entrenenando como lateral derecho, ese es su puesto, y que lo ha hecho bastante bien”, completó el reportero.