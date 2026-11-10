Colo Colo toma drástica decisión con este jugador para 2027: “No permanecerá en el club”

Salomón Rodríguez no volverá a Macul bajo ningún contexto. Si Montevideo City Torque desestima comprarlo, será ofrecido a otros clubes.

Colo Colo está en un tramo vital de la temporada: se aproxima al mercado de fichajes y debe comenzar a tomar importantes decisiones respecto a su plantel profesional. Una de ellas, está encaminada.

¿De qué se trata? El conjunto de Macul debe zanjar qué sucederá con el futuro de Salomón Rodríguez. Y según indica el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, su siguiente paso ya está cimentado.

En el espacio mencionado, el reportero confirmó que el delantero uruguayo no regresará al Estadio Monumental tras concluir su préstamo en Montevideo City Torque. Se acaba el 31 de diciembre.

“En Colo Colo están esperando si hacen la opción de compra, que es cerca de un millón de dólares“, expresó en primera instancia el comunicador.

“De lo contrario, tampoco miran con malos ojos que no puedan pagar ese dinero, porque ya pueden salir a ofrecerlo por su buena campaña. Es un negocio interesante, porque me aseguran que no permanecerá en el club“, agregó.

Salomón Rodríguez no volverá a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Colo Colo decide el futuro de Salomón Rodríguez

Durante esta temporada, el atacante charrúa acumula 42 compromisos con Montevideo City Torque. En dichos enfrentamientos, logró anotar 20 goles y aportar con cinco asistencias.

Cabe consignar que Salomón Rodríguez tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 diciembre de 2027. Por el momento, Montevideo City Torque no ha ejecutado su opción de compra.