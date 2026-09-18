VIDEO | Salomón Rodríguez se luce con un doblete y mete al City Torque en semifinales de la Copa Sudamericana

El delantero uruguayo, Salomón Rodríguez la sigue rompiendo en su equipo y en Colo Colo están atentos a su situación.

Salomón Rodríguez fue la gran figura del Montevideo City Torque en la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que delantero uruguayo, que pertenece a Colo Colo y se encuentra a préstamo en el conjunto charrúa, se lució con un doblete en la victoria por 3-0 sobre Cienciano.

El atacante anotó los dos primeros goles de su equipo, los que sin duda fueron clave para que el conjunto uruguayo sacara adelante esta serie y se instale entre los cuatro mejores del torneo continental.

Rodríguez llegó a Colo Colo como una de las apuestas ofensivas del Cacique, pero estuvo lejos de rendir, por lo que hoy está a préstamo en Montevideo City Torque, en la que se ha vuelto a encontrar con su gran nivel y hoy es una de las grandes figuras del equipo uruguayo.

Ahora, Salomón Rodríguez sigue con vida junto su City Torque en la fase final de la Copa Sudamericana, en donde se tiene que enfrentar a Atlético Mineiro y buscará seguir brillando, ya que hay varios equipos en el exterior que siguen al jugador uruguayo pensando en el próximo mercado.

VIDEO: REVISA LOS GOLES DE SALOMÓN RODRÍGUEZ