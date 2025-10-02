Colo Colo se encuentra en receso como todos los clubes del fútbol de primera en Chile. Aquello no ha sido factor para que no haya noticias en el cuadro albo. De hecho, estos días se han dado a conocer varios posibles cambios en el popular de cara a 2026.

El primer gran “terremoto” en Macul seria la posible salida del “Huaso” Isla. Así lo confirmó estos días el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien afirmó que: “Ya es sabido que va a llegar hasta diciembre posiblemente Mauricio Isla, va a terminar su vínculo con Colo Colo y no va a continuar probablemente”.

Pero además del exlateral bicampeón de América con La Roja, otros tres jugadores tendrían sus días contados en Pedrero y podrían sumarse al “Huaso” en este éxodo.

Las otras tres figuras que dejarían Colo Colo

Dicha información fue entregada por el periodista Nicolás Ramírez, quien nombró a tres figuras albas, dos de ellos también de la zona defensiva de Colo Colo, quienes partirían de Macul.

“Emiliano Amor es probable que no continúe en Colo Colo“, comenzó diciendo el comunicador. Considerando el bajo rendimiento del zaguero este 2025, dicha información muy probablemente se concrete.

Y aunque el balance sobre el siguiente no es del todo negativo, su préstamo hace casi imposible que continúe en Macul: “Sebastián Vegas tendrá que regresar a Monterrey”, indicó.

Fernando Ortiz comienza a pasar la podadora en Colo Colo (Foto: Photosport)

El último es un formado en Macul que ha sido víctima de varias lesiones. Se trata de Alexander Oroz, quien según el periodista “todavía está al margen, uno entendería que no siga a pesar de que cuando ha jugado, ha rendido. Las constantes lesiones ponen en la balanza el análisis“.

Tras este mal 2025 en donde Colo Colo sigue luchando por meterse en copas internacionales, muy probablemente en Macul se tomen decisiones más que drásticas con el fin de evitar repetir los papelones de esta temporada, justo en el año de su centenario.