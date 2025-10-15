Colo Colo Femenino hoy en día juega un duelo crucial dentro de lo que es la Copa Libertadores 2025, en donde las ‘Albas’ se jugarán su pase a la final dentro de esta competencia, en la que se enfrentarán ante el Deportivo Cali de Colombia en Argentina.

En la antesala a este partido, un ídolo del club como lo es Marcelo Barticciotto ocupó su espacio dentro de Radio Cooperativa para destacar lo que ha sido el trabajo del equipo que comanda Tatiele Silveira y espera que sigan haciendo historia.

“El equipo femenino del ‘Cacique’ está haciendo nuevamente historia, juega la semifinal de la Copa Libertadores en Buenos Aires y puede repetir lo que hizo en el 2012, que fue campeón continental”, parte señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ destaca de gran forma lo que ha sido el trabajo del ‘Popular’ en el fútbol femenino, en donde hoy en día sin duda es el equipo que marca diferencias dentro del fútbol chileno y así lo demuestra también en el ámbito internacional.

Colo Colo quiere avanzar hoy a la final | Foto: CONMEBOL

“Colo Colo está haciendo muy bien las cosas desde el fútbol femenino hace tiempo y eso se nota, tiene supremacía en el ámbito nacional y eso lo demuestra ahora en el plano internacional, cuenta con una buena dirección técnica de Tati Silveira, con un equipo multidisciplinario y muy buenas futbolistas”, declara.

Barticciotto y su arenga a las ‘Albas’

Finalmente, Barticciotto le dejó una emocionante arenga a todo el plantel de Colo Colo Femenino, en la que les da toda la fuerza para lo que será este duelo, esperando que el equipo siga entregando una buena imagen y que puedan hacer historia en el año centenario del club.

“Un equipo sólido en defensa y con una goleadora como Mary Valencia que pasa por un gran momento. Las chicas saben que le puedan dar una de las pocas alegrías en este centenario del club, no hay mayor motivación que esa, dejar grabado tu nombre en la historia inmensa que tiene Colo Colo y estas chicas lo pueden hacer, mañana (hoy) es el día y todos lo estamos esperando”, cerró.