Colo Colo y su probable formación para enfrentar a Deportes Puerto Montt en la Copa Chile

Colo Colo ya prepara lo que será su formación para enfrentar a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile.

Colo Colo se alista para un importante duelo dentro de la Copa Chile, en donde el conjunto ‘Albo’ se enfrenta ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final, con la misión de sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Para este compromiso, el estratega Fernando Ortiz ha trabajado con todo con su equipo pensando en este duelo, en el que busca conseguir la clasificación a semifinales y aceitarse en su retorno a la recta fina de la Liga de Primera.

Pensando en la alineación para este partido, el ‘Tano’ confirmará la titularidad de Eduardo Villanueva en el arco de Colo Colo y además, incorporaría desde el inicio al joven Gedeón Díaz y a Marcos Bolados en la delantera.

De esta manera, la formación de Colo Colo sería con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Francisco Marchant, Álvaro Madrid, Cristián Díaz y Gedeón Díaz en el mediocampo; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

Pastrán le dio el triunfo a Colo Colo en la ida | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará el martes 6 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental y contará con el arbitraje de Francisco Soriano.