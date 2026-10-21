Universidad de Chile cambia de estadio para recibir a Everton: este será su nuevo recinto

Universidad de Chile tendrá que cambiar de estadio para su duelo ante Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile en esta jornada puso punto final a una gran interrogante que tenía para lo que será su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, el que lo enfrentará ante Everton de Viña del Mar.

El duelo entre ambos equipos que está programado para el lunes 26 de octubre a las 20:00 horas tendrá que cambiar de recinto, ya que no podrá disputarse en el Estadio Nacional.

¿La razón? el campo de juego del recinto de Ñuñoa no estaría en las mejores condiciones tras lo que fueron los conciertos de BTS, por lo que los ‘Azules’ decidieron cambiar su localía.

Por esto, desde la Universidad de Chile se movieron rápidamente ante esta situación y ya tienen listo el recinto donde recibirán a los ‘Ruleteros’, en la que volverán a ejercer su localía en el Estadio El Teniente de Rancagua.

La U volverá a El Teniente | Foto: Photosport

Así lo informó hace unos instantes el medio partidario de la U, ‘La Magia Azul’, en la que indicaron que la dirigencia de la Universidad de Chile logró asegurar el recinto de Rancagua para este compromiso.

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Al entrenador, Fernando Gago le gustó en demasía el campo de juego de El Teniente, algo que sin duda fue un factor importante para que desde el ‘Romántico Viajero’ se inclinen por la elección de esta cancha para un duelo crucial.

A falta de la oficialización, el duelo de la Universidad de Chile ante Everton de Viña del Mar se disputaría el lunes 26 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.