Tras Chile vs. México: así queda la tabla del grupo F del Mundial Femenino Sub-17

La Selección Chilena se complica en el Mundial Sub 17 Femenino tras su resultado ante México.

La Selección Chilena sub 17 disputaba en esta jornada su segundo encuentro dentro de la fase de grupo en el Mundial Femenino de la categoría, en donde el conjunto nacional se enfrentaba a México en la segunda fecha del Grupo F.

En lo que fue un apretado encuentro, la escuadra nacional no pudo conservar su ventaja inicial y terminó cayendo por 3-1 ante México, en donde Catalina Muñoz anotó el único tanto para el equipo de todos.

Con este resultado, las dirigidas por Vanessa Arauz se complican de gran forma en su sueño de poder avanzar a la próxima ronda, en donde se ubican ahora en el tercer lugar con tan solo un punto, debajo de México que sumó sus primeros tres puntos y España, que tiene su puntaje perfecto con seis unidades.

En la próxima y última fecha de la fase de grupos, la Selección Chilena se jugará su última gran opción para avanzar a la próxima ronda, en la que se enfrentará ante España, a quien necesita derrotar y esperar que México pierda ante Australia.

Chile no pudo ante México | Foto: Instagram

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO F

# Equipo PJ G E P GF:GC DIF PTS 1 España Sub-17 F 2 2 0 0 5:1 +4 6 2 México Sub-17 F 2 1 0 1 3:3 0 3 3 Chile Sub-17 F 2 0 1 1 2:4 -2 1 4 Australia Sub-17 F 2 0 1 1 2:4 -2 1