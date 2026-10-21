La formación que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo para enfrentar a Palestino en la Liga de Primera

El estratega de Colo Colo, Fernando Ortiz prepara esta formación para enferntar a Palestino.

Colo Colo ya empieza a poner el foco en lo que será su vuelta a la acción dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Palestino en un duelo crucial en la lucha por el título.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan dejar atrás lo que fue su dura derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido y esperan volver al camino de los triunfos en el torneo, el que les permita poder acercarse al título.

Para este compromiso, el estratega argentino estaría pensando en importante modificaciones dentro de su equipo para enfrentar al conjunto ‘Tricolor’, en donde tendría varias sorpresas.

El periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez informó en su cuenta de ‘X’ que el ‘Tano’ movería a Arturo Vidal al mediocampo, para dar cabida a Iván Román en la zaga y además, Vozinha sería de momento, su gran sorpresa en el arco.

Vozinha sería la sorpresa en Colo Colo | Foto: Photosport

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Lautaro Pastrán y Javier Correa en delantera.

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El duelo entre Palestino y Colo Colo se disputará este domingo 25 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.