Cómo ver Colo Colo vs. D. Concepción en HBO Max con suscripción a TNT Sports Premium

Colo Colo recibirá a Deportes Concepción por la Copa de la Liga, en un partido que no será transmitido por TV.

Los hinchas de Colo Colo y Deportes Concepción sufrieron al igual que los hinchas de la U y La Serena la semana pasada, un verdadero balde de agua fría luego que se confirmara que el duelo por la fecha 5 de la Copa de la Liga no será transmitido por TV.

Albos y lilas se enfrentarán este sábado desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental en la penúltima fecha del certamen copero. Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sacarle ventaja a Coquimbo Unido en la cima del Grupo A ante un elenco penquista que ya está eliminado.

Colo Colo vs. Deportes Concepción solo por HBO MAX

Desde la señal oficial detallaron que el encuentro programado para este sábado 9 de mayo no estará disponible en ninguna de sus plataformas televisivas, quedando fuera tanto de la señal básica como del canal premium.

Sin embargo, desde la cadena deportiva confirmaron que quienes tengan contratado el servicio de TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max.

¿Cómo hacerlo? Solo bastará con autenticar las credenciales asociadas al servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentan este sábado en Macul (Photosport).

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Cómo ver EN VIVO Colo Colo vs. Concepción

Cómo acceder a TNT Sports en HBO Max

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

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