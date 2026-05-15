Desde Quilín salieron a explicar por qué la definición del Grupo A de la Copa de la Liga no podrá ser en simultáneo.

El pasado miércoles Colo Colo sufrió un duro revés en la Copa de la Liga 2026, pues perdió el liderato del Grupo A al caer por 1-0 ante Coquimbo Unido, cuando solo resta una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Los Piratas quedaron en la primera posición con 11 puntos, mientras que el Cacique ahora es su escolta con 10 unidades, por lo que el ganador de este grupo se definirá en la última jornada.

En la sexta fecha de la fase de grupos tanto aurinegros como albos serán visita en la Región del Biobío, pero sus partidos no serán en simultáneo, lo que fue confirmado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Así tal cual, porque Coquimbo Unido visita a Deportes Concepción el viernes 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Mientras que Colo Colo será forastero de Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.

No habrá definición en simultáneo en el Grupo A de la Copa de la Liga 2026. (Foto: Photosport)

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La razón de esta decisión de la ANFP

Si bien lo ideal era que se jugaran estos dos partidos en simultáneo, desde Quilín indicaron que esto no será posible por un problema logístico y de seguridad en el Gran Concepción.

“La autoridad no autoriza dos partidos en el eje Concepción-Talcahuano en el mismo día. A esto, se le agrega el hecho de que uno de los equipos involucrados sea uno de los de mayor convocatoria del país”, indicaron desde la ANFP.

“La mayoría de las ocasiones en que uno de estos equipos de alta convocatoria juegan en Concepción o Talcahuano, todos los recursos policiales atienden uno de esos partidos, nunca dos, ni menos en simultáneo”, agregaron.

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De esta forma, Colo Colo podría llegar eliminado a su partido final con Huachipato, siempre y cuando Coquimbo Unido se imponga al León de Collao. De no ser así, la definición del grupo dependerá del resultado del Eterno Campeón ante los Acereros.

En síntesis