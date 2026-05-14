El Cacique ya no depende de sí mismo para clasificar a la etapa final de la Copa de la Liga tras caer ante Coquimbo Unido.

Un mazazo recibió Colo Colo anoche en su visita a Coquimbo Unido en la Cuarta Región, cayendo por 1-0 en partido pendiente por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026.

Con este resultado, el Cacique perdió el liderato del Grupo A cuando solo resta una jornada, por lo que ya no depende de sí mismo para clasificar a semifinales.

Los albos fueron relegados a la segunda posición con 10 puntos, mientras que los Piratas son los nuevos punteros con 11 unidades.

La fecha final se disputará el primer fin de semana de junio, donde Coquimbo Unido visitará a Deportes Concepción y Colo Colo hará lo propio ante Huachipato, ambos equipos eliminados.

Considerando aquello, los albos necesitan que los aurinegros tropiecen ante el León de Collao, al menos con un empate o una derrota.

Los resultados que necesita Colo Colo

En el mejor caso, Colo Colo venciendo a Huachipato y Coquimbo Unido empatando o perdiendo con Deportes Concepción, el clasificado será el Cacique.

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Ahora, si los dirigidos por Fernando Ortiz empatan con los Acereros en Talcahuano, dependen de una derrota coquimbana en la capital de la Región del Biobío. Ahí clasificarían por mejor diferencia de gol.

Así está la TABLA del Grupo A en la Copa de la Liga:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Coquimbo Unido 11 5 3 2 0 7 4 +3 2 Colo Colo 10 5 3 1 1 8 4 +4 3 Huachipato 5 5 1 2 2 5 6 -1 4 Deportes Concepción 1 5 0 1 4 5 11 -6

Cabe recordar que a semifinales solo avanza el equipo que termine en la primera posición de cada grupo. Por el momento, solo está clasificado O’Higgins que ya ganó el Grupo C.

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En síntesis